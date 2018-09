Vrei sa testezi acoperirea si viteza Telekom? Poti cere o cartela gratuita din orice magazin

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Stiti ca acum ceva timp Telekom a lansat abonamentul mobil 4G nelimitat de 5 euro, care are totusi dezavantajul ca video-urile pe YouTube sunt limitate la 480p. Ei bine, m-am gandit zilele astea sa testez si eu acoperirea lor, dupa ce colegul Razvan s-a portat la ei.

Tot el mi-a spus ca poti cere o cartela gratuita, de test, din magazin. Asa ca m-am dus la cel mai apropiat partener Telekom, am cerut cartela si am primit-o. Dupa cum vedeti, are trafic gratuit pe YouTube, Facebook, HBO GO, NetFlix, Amazon Prime, WhatsApp si tot tacamul. In plus, ai 1 GB trafic + 30 GB bonus si 250 minute nationale. Oferta e valabila o luna dupa activare.

Asa ca probabil peste o luna de acum o sa revin sa va spun cum merge. Planuiesc sa o testez in special la tara, unde am internet fix cu cartela 4G de la Orange, si as vrea un backup bun. In oras sigur merge bine.