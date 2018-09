OnePlus 6T se pregateste de lansare, probabil bazat pe Oppo F9 Pro

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

OnePlus 6T ar trebui sa-si faca debutul in acest an si daca zvonurile sunt adevarate si imaginile care circula acum pe internet prezinta telefonul real, atunci sunt sanse mari ca 6T sa fie unul dintre cele mai interesante modele din acest an.

Probabil va avea cel mai bun design de pana acum datorita ecranului intins pana in extreme si cu un notch aproape inexistent. Este poate cel mai mic notch ever daca nu il aducem in discutie pe Essential.

Este prezentat intr-o culoare rosie si lipseste din imagine senzorul de amprenta, ceea ce ne duce cu gandul ca OP a optat pentru un senzor integrat in ecran sau au ales varianta Apple cu deblocare faciala.

Inca suntem rezervati deoarece sunt putine zvonuri pana acum, dar daca aceasta poza este adevarata atunci pe mine m-a cucerit. Cu siguranta atunci va fi bazat pe Oppo F9 Pro.