De ce nu va plac telefoanele dual SIM?

Vreau sa discutam despre telefoanele dual SIM. Si am o simpla intrebare pentru voi si anume: de ce nu va plac? Am observat ca majoritatea oamenilor cu care am luat contact sau pe care i-am intalnit online refuza un telefon dual SIM.

Indiferent despre ce telefon vorbim, dual SIM-ul pare sa fie ca o boala. Daca Apple ar scoata iPhone 9 cu dual SIM pariez ca o sa vad comentarii sau pareri de genul:

nu vreau dual SIM, nu-mi place dual-SIM, sa nu aud de dual SIM

Intrebarea mea este: de ce? Nimeni nu mi-a zis concret de ce ci doar pareri subiective si povesti inventate.

Ce v-au facut telefoane cu dual SIM? Practic este o functie in plus foarte ultila care nu afecteaza performantele telefonului si nici nu esti obligat sa folosesti 2 cartele.