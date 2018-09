Quickmobile a dat faliment

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ca printr-o minune Quickmobile, da, chiar ei, au intrat in faliment. Si doar acum cateva zile au listat noile iPhone-uri pe site in premiera si le-am prezentat si noi aici. Electro Distribution a fost fondata in 2004, iar in prezent are datorii de 34.4 milioane lei.

Recunoscuti pe piata pentru problemele de garantie, Quickmobile a ajuns la capatul puterilor. Anul trecut au avut o cifra de afaceri de 160.4 milioane lei, pe pierdere cu 810.779 lei.

Numarul de angajati a scazut la 77 de la 120 in 2017, iar datoriile au crescut. Unele zvonuri spun ca afacerea ar fi fost mutata pe o alta firma. Pana acum nici un oficial nu a declarat nimic.

Sursa si mai multe informatii: profit.ro