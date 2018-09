LIVE BLOGGING – Lansarea noilor modele iPhone 2018

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In cateva minute incepe evenimentul de lansare al noilor modele de iPhone despre care s-a tot vorbit. Vom vedea tablete noi, ceasuri noi si probabil cateva informatii despre succesul companiei in ultimul an. Vom transmite LIVE si vom actualiza in permanenta acest articol cu intamplari din cadrul evenimentului. Tineti aproape!

20:00 – Evenimentul a inceput. Vedem un tur cu Steve Jobs Theater.

20:01 – Intro-ul este interesant.

20:04 – Tim a intrat pe scena. Sa vedem ce spune.

20:06 – Pana acum doar povesti despre cum a inovat Apple. Aflam ca Apple Store-urile aduna foarte multi oameni in toata lumea, cam 5 milioane.

20:07 – Au fost fabricate 2 miliarde de dispozitive cu iOS.

20:08 – Se vorbeste despre Apple Watch. Aflam ca este cel mai bine vandut ceas!

20:09 – Intra pe scena Jeff Williams care va vorbi despre ceasuri.

20:10 – Apple Watch devine gardianul tau care iti va monitoriza sanatatea. Noile modele vor miza pe functii de sanatate.

20:11 – Dupa intro aflam ca Apple Watch 4 a fost redesenat de la zero, totul este nou. Parca am mai auzit asta si in anii trecuti. Noul model este cu 30% mai mare.

20:13 – Interfata a fost redesenata si ea de la zero. Poate afisa 8 functii simultan.

20:15 – Difuzorul este mai puternic cu 50%.

20:15 – Semnalul va fi mai puternic datorita constructiei, microfonul a fost mutat de langa difuzor.

20:16 – Procesorul este nou si de 2 ori mai rapid.

20:18 – Watch 4 isi va da seama atunci cand esti pe cale sa cazi. Va trimite o alerta si va apela la un numar de urgenta.

20:20 – 3 functii noi: notificare cand pulsul este slab, monitorizeaza si analizeaza pulsul si trimite informatii cand acesta nu este regulat si poate realiza o electrocardiograma.

20:22 – Analiza ritmului se va realiza in 30 de secunde. Multe vieti for fi salvate.

20:24 – Un doctor pe nume Ivor Benjamin, cardiolog, a intrat pe scena pentru a vorbi despre sanatate si alte functii.

20:27 – Apple are toate aprobarile inclusiv FDA si este prima data cand un produs cu ECG este vandut in magazine publicului larg.

20:29 – Apple Watch este cel mai complet ceas de pe piata, cel mai tehnologizat si ofera autonomie cat pentru o zi intreaga.

20:32 – Va fi disponibil 3 culori: Silver, Gold si Space Gray. Evident sunt si curele noi.

20:35 – Va fi disponibil in 16 tari si va putea fi precomandat de vineri. Watch 3 scade la 279 de dolari. Watch 4 costa 399 de dolari si respectiv 499 de dolari cu SIM.

20:37 – Acum vorbeste despre iPhone.

20:38 – iPhone X a satisfacut 98% dintre consumatori si este cel mai bine vandut smartphone din lume.

20:40 – Noul iPhone XS a fost anuntat. Vine in 3 culori: Gold, Silver si Space Gray. Are protectie IP68.

20:41 – Diferenta fata de iPhone 8 Plus

20:42 – XS are ecran Retina de 5.8 inch OLED. Are HDR10 by Dolby Vision s Dynamic Range cu 60% mai mare decat la X.

20:43 – XS Max are un ecran si mai mare de 6.5 inch.

20:45 – Ecran 120Hz, difuzoare stereo. Si motivul pentru care are notch. Vezi poza.

20:46 – Primul procesor de 7nm A12 Bionic.

20:48 – Stocare de 512GB si alte detalii despre procesor.

20:50 – Se vorbeste despre sistemul de operare si Machine Learning.

20:53 – iOS 12 este vedeta acum. Sunt multe de zis, probabil vom face un articol separat despre el.

20:55 – Desi nu a fost prezentat ca un smartphone de gaming, noul iPhone XS este conceput si pentru jocuri. Todd Howard de la Bethesda vorbeste despre gaming.

21:00 – Se vorbeste despre aplicatiile camerei. O aplicatie AR calculeaza aruncarile ideale la un cos de baschet.

21:03 – Alte aplicatii plictisitoare.

21:05 – Gata, vorbim despre camera foto.

21:07 – Specificatiile camerei

21:08 – Camera frontala

21:09 – Zero shutter lag

21:11 – Sunt prezentate cateva fotografii. Nu sunt deloc wow.

21:13 – Poti regla efectul de Bokeh.

21:15 – Inregistreaza cu sunet stereo. LG G2 facea asta in 2015.

21:16 – Si acum despre baterie. Doar o ora in plus fata de iPhone X

21:17 – Este dual SIM – Problema pentru chinezi se pare 😀

21:20 – Toate specificatiile in poza

21:22 – Apple Campus foloseste doar energie verde. De asemenea fac tot posibilul sa foloseasca materiale reciclate. Xs are doar metale reciclate.

21:25 – Apple GiveBack recicleaza telefoanele vechi si refolosesc materia prima pentru alte modele. Au un robot care dezasambleaza 9 modele diferite.

21:26 – One More Iphone in mai multe culori.

21:26 – Se numeste iPhone XR si este disponibil in mai multe culori. Si el are notch.

21:28 – Are cel mai performant ecran LCD de pe piata. Liquid Retina Display.

21:31 – Are acelasi procesor A12 Bionic dar ecran LCD si o singura camera de 12MP.

21:33 – Are HDR, reglaj al diafragmei, captura Bokeh si Portrait. Toate specificatiile in poza.

21:38 – Astea sunt cele 3 modele noi. Nu stiu unde a a disparut iPhone 9 dar aflam….Preturi si disponibilitate:

21:45 – S-a terminat. Pe scurt urmeaza sa primi Mac OS Mojave pe 24 septembrie, TV Os are acum Dolby Atmos pentru Apple TV 4K. Si atat. Nici un iPad.