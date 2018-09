Rosetta: AI-ul creat de Facebook capabil sa inteleaga texte din poze si video-uri

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In momentul in care ai miliarde de useri care posteaza continut media online zilnic, e o adevarata provocare sa-l filtrezi pentru a nu contine imagini care pot deranja sau texte menite sa provoace scandal.

Conform Facebook, acestia si-au gasit solutia pentru a pastra continutul curat in Rosetta, un sistem de tipul machine learning. Scopul acestuia/acesteia este sa extraga textul din poze si imagini postate pe Instagram si Facebook si a stabili relatia dintre imagine/video si textul extras. In alta ordine de idei, s-ar putea ca Rosetta sa inteleaga in scurt timp si meme-urile.

Mai multe informatii puteti gasi aici direct de la cei trei dezvoltatori ai Rosettei.