Google inchide aplicatia Inbox in martie 2019: voi o foloseati?

In urma cu patru ani Google a anuntat Inbox, o alternativa la aplicatia clasica pentru Gmail. Ei promiteau sa revolutioneze modul in care interactionezi cu mesajele din casuta postala electronica. Din pacate, demersul n-a avut succes.

Pentru ca astazi au anuntat ca mai este mai putin de un an pana cand Google Inbox se va inchide. Nu stim cati utilizatori avea, probabil ca nu prea multi din moment ce o inchid. In orice caz, cele mai bune functii din Inbox le gasim acum in noul GMail, asa ca probabil si acesta e un motiv de inchidere.

Voi ati folosit vreodata Inbox? Eu am incercat, dupa cum ziceam in articolul dedicat, dar n-a fost sa fie.