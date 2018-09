Honor 8X isi va face aparitia pe 11 Octombrie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu o saptamana Honor 8X si 8X Max au fost lansate in China, iar compania pregateste in mai putin de o luna lansarea lui Honor 8X in afara Chinei. Mai exact acesta va fi lansat in Praga, Cehia pe 11 Octombrie.

Incepem din exterior si putem spune ca pe fata are un display FullHD ce masoara in diagonala 6.5 inch. Raportul ecran-margini este unul mare, de 84.4%. Panoul fiind unul IPS LCD. Notch-ul, ce este asemanator cu cel de pe iPhone Xs, prezinta o camera secundara cu o rezolutie de 16MP ce filmeaza pana la 1080p – FullHD. Spatele este facut din sticla, avand o camera duala si un senzor de amprenta. Camera principala are primul senzor de 20MP, iar cel de-al doilea de 2MP. Pe lateral sunt amplasate butoanele de volum si on/off si slotul SIM.

La interior acesta ruleaza un Andorid 8.1 Oreo, cu interfata EMUI 8.2 de la Huawei. Procesorul face parte din portofoliul companiei, fiind un Kirin 710 cu opt nuclee. Primele patru fiind de pana la 2.2GHz, iar celelalte patru pana la 1.7GHz. Honor 8X vine in doua variante, de 64GB si 128GB de memorie interna si pana la 6GB de RAM. Cardul microSD poate fi pana la 256GB.

Batria este una de 3750mAh, nedetasabila. Printre alte caracteristici putem identifica Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 si o mufa jack de 3.5mm. Culorile disponibile in care acesta vine sunt negru, albastru, rosu si roz. Pretul este undeva pe la 240 de Euro.