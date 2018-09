eMAG Baneasa: showroom nou in galeriile Mobexpert, de maine cu promotii de lansare

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

eMAG deschide maine un nou showroom mare in Bucuresti, in Baneasa la Galeriile Mobexpert. Cu aceasta ocazie vor avea si o serie de promotii doar in magazin. Deschiderea se face la ora 8.

Lista intreaga de promotii o gasiti pe site, insa am vazut urmatoarele la preturi interesante:

Samsung Galaxy S9 la 2500 lei

Laptop ASUS cu i3 la 1200 lei

Aer conditionat de 12000 BTU la 900 lei

Garmin Vivoactive 3 (recomand ceasul) la 1000 lei

Daca mergeti, sa ne spuneti ce v-ati luat. 🙂