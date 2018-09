Shadow Of The Tomb Raider – pret foarte bun la SCDKEY

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

SCDKEY a avut in trecut oferte bune la licentele Windows si Office despre care puteti citi inca AICI. Astazi au la oferta un super titlu: Shadow Of The Tomb Raider. Este un Steam CD Key cu o reducere buna. Este unul dintre cele mai bune titluri din acest an.

Jocul poate fi descarcat de AICI si costa doar 43 de euro. Adica 200 lei. Daca folositi cuponul AITG3% primiti un discount de 3%. Despre joc nu avem ce sa va spunem prea multe. Urmeaza sa-l testam si noi, cel putin eu sunt fan Lara Croft.

Pasii de activare ii gasiti AICI.

De asemenea, deja puteti precomanda o cheie de Fifa 19 la doar 43 euro, in caz ca sunteti fani ai jocului.