O femeie sustine ca un Note 9 i-a luat foc in geanta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cu siguranta va aduceti aminte problemele lui Note 7. Exploziile neasteptate, fumul si temperaturile ridicate erau parte din rutina zilnica. A fost scos din productie si ni s-a promis ca urmatoarea generatia o sa fie mai buna. A fost. A venit acum Note 9 si avem un caz similar. O femeie sustine ca Note 9 i-a explodat in geanta fara nici un motiv.

Note 9 costa in jur de 4699 lei si conform producatorului are o baterie foarte sigura. Inginerii au avut grija sa ofere o baterie sigura care sa nu puna in pericol viata utilizatorului.

Mai mult de atat pana si CEO-ul a spus ca Note 9 are o baterie mai sigura ca niciodata, iar Kate Beaumont, director de productie, a spus ca bateriile de pe Note 9 trec printr-un proces multiplu de verificare si ca ar fi imposibil sa se intampla ceva.

Dar se pare ca s-a intamplat. Pe 3 septembrie o femeie sustine ca in timp ce era in lift cu copilul ei, telefonul a inceput sa se incalzeasca foarte tare. A incetat sa-l mai utilizeze si l-a bagat in geanta. A auzit niste sunete ciudate, a vazut fumul si a incercat sa scoata telefonul din geanta.

Telefonul a continuat sa „arda” pana cand cineva a reusit sa-l arunce in apa. Femeia sustine ca a pierdut toate contactele si informatiile personale si a descris experienta ca fiind una traumatizanta.

Samsung trebuie acum sa afle de ce s-a intamplat asta. Si noi suntem curiosi.