TP-Link Deco M5 – sistem mesh cu antivirus

In urma cu ceva timp am realizat un clasament al celor mai populare sisteme wireless de tip mesh. Am ajuns la concluzia ca Tenda ofera cea mai echilibrata solutie. In acel clasament ati putut regasi si modelul Deco M5 de la TP-Link, fiind situat printre locurile fruntase. Il avem separat la review ca sa ne facem o idee mai buna despre el.

TP-Link Deco M5 este un sistem de routere mesh ce ofera o acoperire Wi-Fi pe o distanta mare folosind acelasi SSID si parola. Practic o sa ai in toata casa indiferent de dimensiunea ei acoperire Wi-Fi cu un singur ID si parola indiferent daca tu ai 2 frecvente. Acestea se combina iar tu vei merge prin casa fara mai schimbi reteaua.

Acest kit poate tine locul unui router obisnuit, dar se poate conecta si in continuarea acestuia incat sa suplimentati raza de acoperire.

Daca ma intrebati pe mine as opta pentru un kit mesh daca as fi o persoana simpla care utilizeaza reteaua doar pentru lucruri simple. Spun asta pentru ca un kit mesh se configureaza de pe telefon si nu din browser si are mai putine optiuni decat un router obisnuit.

Este gandit in special sa ofere acoperire mare si protectie cand navigati pe internet. Desi in meniul sau va ofera functii de management al retelei pentru diferite activitati precum gaming, cine doreste asa ceva il sfatuiesc sa opteze pentru un alt model clasic.

Mesh-ul de fata este compus din 3 unitati ce pot fi amplasate oriunde in casa pentru a avea semnal puternic peste tot. Desi este un kit Gigabit, adica suporta viteze de pana la 1000Mbps, in locatia unde le-am instalat am fost limitat de conexiunea la internet de doar 100Mbps.

Deco suporta pana la 100 de dispozitive simultan si ofera o raza de acoperire de 500mp. Cu siguranta s-a calculat intr-un spatiu deschis pentru ca in realitate nu acopera chiar atat.

Vitezele obtinute de mine au fost mereu cele maxime fiind limitat de viteza la internet prin cablu destul de mica. Stiu de cand l-am testat prima data ca se poate depasi 400Mbps prin wireless.

Aplicatia pe mobil este foarte simpla si gasesti rapid tot ce iti trebuie. Fiind un utilizator modest m-am descurcat usor cu aplicatia si am gasit tot ce mi-a trebuit acolo. O sa va las cate capturi din aplicatia ca sa vedeti cu ochii vostrii ce se gaseste acolo.

Design-ul l-ati mai vazut si in articolul „mare” dar va las si aici fotografiile ca sa nu va obositi. Le poti amplasa oriunde in casa fara griji, arata bine daca ai o casa moderna. Sunt micute si poti sa le ascunzi daca vrei.

Fiecare dispozitiv are 2 porturi RJ 45 si port pentru alimentare. Fiecare dispozitiv are nevoie de alimentare separata si gasesti in pachet alimentator pentru fiecare in parte.

Deco M5 este ideal pentru o casa mare, o vila sau un apartament cu 3 camere si pereti foarte grosi. Este util si daca vrei sa conectezi multe echipamente prin wireless. Suporta pana la 100 de dispozitive simultan, iar daca in casa ai multe echipamente atunci o sa te ajute. Intr-o familie pe care eu o consider normala din puct de vedere al tehnologiei, am 10 dispozitive conectate simultan la wireless.

Pentru asta este nevoie si de protectie, iar M5 are un antivirus instalat denumit TP-Link HomeCare ce are la baza o solutie by Trend Micro. Are grija sa monitorizeze traficul si site-urile pe care le accesezi, ofera control parental si poti bloca anumite site-uri.

TP-Link Deco M5 costa la eMAG 1149 lei si la PC Garage 1178 lei.