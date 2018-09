SuperBlog a implinit 10 ani, ne face sa ne dam seama cat de repede trece vremea

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acum 10 ani, in 2008, ArenaIT castiga concursul SuperBlog, aflat atunci la prima sa editie. Asta a insemnat enorm pentru noi, mai ales ca eram la inceput si aveam nevoie de confirmare si incurajare.

Premiul castigat ne-a crescut nu doar contul in banca (ca era vorba de un premiu de 10.000$) dar ne-a crescut foarte mult si increderea ca ceea ce facem e bine. Ca scriem bine, ca pasiunea pentru tehnologie este un combustibil bun si ca trebuie sa continuam.

10 ani mai tarziu suntem tot aici. Avem o comunitate in spate, avem un nume si avem planuri mari (foarte mari) pentru viitor.

Si pentru ca am inceput sa vorbim despre SuperBlog, sa va spun si cateva cifre legate de cei 10 ani de activitate:

16 editii de concurs

Peste 2600 de participanti

31000 articole

100 de branduri

peste 100.000 euro in premii

Inscrierea pentru ce-a de a 17-a editie au inceput deja (sunt peste 70 de participanti) si va sfatuiesc sa intrati si voi in competitie. Inca eu cred ca avem putine bloguri active si relevante in Romania, exista un loc enorm de crestere iar un astfel de concurs va poate ajuta sa incepeti cu incredere un blog, asa cum am facut noi.

Si in acest an valoarea premiilor este una substantiala si depaseste 25.000 lei. Asa ca, din nou, pe langa cresterea increderii va veti putea cumpara si ceva frumos daca o sa castigati. 🙂