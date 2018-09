Xiaomi ironizeaza noile produse Apple prin 3 bundle-uri cu acelasi nume

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Probabil ati vazut noile iPhone-uri Xs, Xs Max si XR. Preturile sunt mari ca in fiecare an, nici vorba ca Apple sa lanseze produse accesibile. Xiaomi sunt recunoscuti pentru produsele accesibile dar si pentru ca pot copia foarte bine design-ul produselor Apple. In China au lansat 3 bundle-uri cu numele celor 3 modele noi de iPhone, pret similar dar mai multe produse.

Xiaomi XR Bundle contine urmatoarele: un Mi 8 SE in varianta de top 128GB stocare si 6GB RAM, un Mi Notebook Air de 12.5 inch cu 8GB RAM si 256GB stocare, un Mi Band 3 si un set de casti handsfree.

Bundle-ul XS este similar celui de mai sus doar ca acum este vorba de Mi Mix 2S cu 8GB RAM si 256GB stocare si un Mi Air de 13.3 inch.

Xiaomi Bundle XS Max contine: Mi 8 cu 6GB RAM si 128GB stocare, Mi Notebook Pro, Mi Band 3 si niste casti Bluetooth. Din pacate sunt disponibile doar in China.