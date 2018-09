Miliardarul japonez Yusaku Maezawa va fi primul turist in spatiu al lui Elon Musk

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Elon Musk a anuntat primul turist care va zbura cu SpaceX in spatiu in jurul lunii pret de 240.000 de mile. Este un miliardar japonez, fondatorul magazinului de moda online Zozo si colectionar de arta.

Cand esti miliardar iti permiti astfel de lucruri, insa nu a fost facuta publica suma pe care trebuie sa o plateasca pentru aceasta calatorie. Calatoria va avea loc in 2023.

Nava cu care va zbura miliardarul va avea 7 motoare Raptor, o camera pentru bagaje, 3 aripi in spate, 118 metri inaltime si este capabila sa transporte 100 de tone de marfa. In plus daca va fi alimentata pe drum ar putea ajunge pana la Marte.

Aceasta excursie este un prim pas catre colonizarea Lunii.