Vodafone concediaza 1000 de angajati si a vandut jumatate din turnurile de comunicatii

Aceasta actiune va incepe de luna viitoare cand Vodafone va avea un nou sef, Nick Read. Acesta intentioneaza sa vanda din activele companiei pentru a reduce o datorie de 31 miliarde de euro. Vodafone detine 110.000 de turnuri de comunicatii in toata Europa dintre care doar 55.000 sunt controlate de operator.

Cele 55.000 de turnuri sunt evaluate la 12 miliarde de euro. Pe langa datorii, compania a avut venituri foarte mici in primul trimestru, in scadere cu 4.9% datorita cresterii concurentei din Spania si Italia.

Concedieri vor avea loc si in Romania dar si in tari precum Egipt sau India. Strategia noua impusa de Nick Read consta in revizuirea serviciilor pentru clienti, a tehnologiilor si a operatiunilor.

Sursa: Digi24.ro