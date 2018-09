Apple a venit in Romania oficial

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Gigantul american a venit oficial si in Romania. Apple se va duela in mod oficial cu Samsung, Huawei sau LG si va avea control de la sediul de afaceri europene din Irlanda. Compania din Romania poarta numele Apple Sales Romania SRL si este detinuta de Apple Distribution International si Apple Sales.

Administratorul companiei este Peter Ronal Denwood si este director juridic pentru afaceri internationale Apple din 2013.

Mutarea Apple in Romania vine dupa ce piata de smartphone-uri a crescut cu peste 40% si pe fondul cererii tot mai puternice de telefoane scumpe. Si cica nu avem bani….

In Romania Samsung detine primul loc la numarul de vanzari urmat de Apple. In primul semestru in Romania s-au vandut 1.6 milioane de telefoane. Imediat o sa fie disponibile si noile iPhone-uri Xr si Xs respectiv Xs Max. Preturile le poti gasi intr-un articol anterior.

