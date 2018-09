Google Pixel 3 si Pixel 3XL in imagini oficiale de presa

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Zvonuri am tot vazut si sa fiu sincer eram sigur in proportie de 99% ca sunt adevarate. Acum doar s-a confirmat ca ceea ce am vazut este real. Pixel 3 si Pixel 3XL au un design oribil.

Imaginile sunt confirmate si primim notch pe modelul XL. Este cam mare. In plus ambele modele au doar o singura camera foto principala. Softul o sa faca diferenta si de data asta.

Difuzoarele stereo frontale raman la posturi si pentru asta design-ul a fost sacrificat la ambele modele. Totusi in zona notch-ului ambele modele au 2 camere.