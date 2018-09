iPhone XR are un display cel mult egal cu cel de pe iPhone 4

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Apple a lansat iPhone 4 in 2010, adica in urma cu 8 ani. Zilele trecute a lansat noile iPhone XS/XS Max si iPhone XR. Daca primele doua au display-uri bune, cel din urma, iPhone XR, are un display comparabil cu cel de pe iPhone-ul din 2010.

De ce? Pai e simplu. Atunci cand vorbim despre un display, oridecare ar fi el, exista anumiti indicatori care dau calitatea lui. Luminozitate, contrast, culori si, in final, rezolutie. Doar ca rezolutia de pe iPhone XR este un fel de 720p (828 x 1792 pixels), ceea ce inseamna ca pe un display de 6.1 inch, ca tare acesta, veti avea o densitate a pixelilor MAI MICA decat are iPhone 4. Adica 330 PPI (iPhone 4) si 326 PPI pe iPhone XR.

Mai mult ca sigur ca asta nu se va traduce neaparat intr-un ecran groaznic, insa nici prea bine nu poate sa arate, oricat ar da-o ei cu Liquid Retina, care e doar un nume pompos pentru un LCD probabil doar sensibil mai bun.

Si n-ar fi asa trist, daca telefonul n-ar costa de la 750 euro in sus.

PS: revelatia n-am avut-o eu, ci tipul de mai jos 🙂