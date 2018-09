Trust Magna – casti wireless accesibile neasteptat de bune

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Castile wireless mi-au atras atentia in urma cu cativa ani. Am testat un model Logitech care mi-a placut foarte mult si tin minte si acum cat de scumpa era acea pereche de casti. Nu mi-am permis una la vremea respectiva. Intre timp lucrurile s-au schimbat foarte mult. Trust Magna sunt casti wireless pentru PC cu o auditie neasteptat de buna. Le pot arunca direct in varful clasamentului, insa au cateva minusuri importante.

Castile sunt impachetate intr-o cutie simpla in care o sa gasesti adaptorul USB pentru wireless si niste cabluri: jack de 3.5mm daca vrei sa le folosesti intr-o placa audio dedicata si un cablu micro USB pentru alimentare.

Castile sunt construite din plastic intr-o proportie foarte mare, doar banda de sustinere este metalica. In rest este un plastic mat care nu retine amprentele, iar buretele folosit pe cupe este moale si placut.

Cupele sunt rotunde si vor veni peste ureche. Microfonul este integrat intr-un fel de barbie, nu stiu cum sa-i spun altfel. Este amplasat bine, nu deranjeaza si se aude normal. Cred ca asa le pot descrie cel mai bine.

Pe fiecare casca sunt 4 linii care vor lumina in albastru atunci cand pornesti castile. Pe casca stanga sunt toate butoanele de control. Butoane am zis? Voiam sa zic potentiometre. Aici se simte ca s-a facut economie. Se simt foarte ieftin si iti dau impresia de fragilitate. Un potentiometru este pentru volum, un slider este pentru a comuta pe modul 7.1 (nu recomand) si altul pentru pornit si oprit.

Nu recomand modul 7.1 pentru ca este doar virtual. Incearca sa reproduca sunetul 7.1 dar nu este nimic senzational. Nu ajuta nici spatialitatea. Castile fiind on-ear nu au o spatialitate foarte mare precum unele over-ear.

Totusi sunetul redat in ele te va lasa cu gura cascata. Tinand cont de pretul acestor casti o sa realizezi ca sunetul reprodus in ele este identic cu cel reprodus in casti mai scumpe. De 2-3 ori mai scumpe.

Trust a pus accentul pe calitatea audio, insa au taiat din alta parte. In primul rand butoanele de care am mentionat, dar si constructia generala. Castile sunt fixe si nu se pot roti. Au doar reglaj pentru inaltimea capului. O tragedie pentru mine nu a fost, insa cu siguranta sunt persoane care vor remarca acest minus in practica.

Autonomia nu este nici ea extraordinara. Am folosit castile in cateva sesiuni de LoL, autonomia fiind de cateva ore daca le folosesti la volum ridicat. Daca acele LED-uri albastre nu ar fi existat atunci ar mai fi castigat cateva ore in plus. Autononia declarata este de 18 ore, insa la un volum decent in nici un caz maxim. Altfel te vor tine 5-6 ore.

Castile sunt in jur de 350 lei.