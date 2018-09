DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ADATA a anuntat un nou HDD sub numele HD830. Acest model are o structura ultra rezistenta din aluminiu si constructie cu 3 straturi. Este rezistent la apa avand certificare IP68, este compatibil MIL-STD-810G 516.6 si poate suporta o presiune de pana la 3000Kg.

Are senzori de soc integrati care impiedica erorile sa apara dupa urma unui impact. Este disponibil in variante de 2TB, 4TB si 5TB si are garantie 3 ani.

Citeste si despre alte stiri ADATA.