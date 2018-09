ENEL va construi cel putin 700 de statii electrice pentru masini in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

ENEL va schimba jocurile in Romania si construieste 700 de statii electrice pentru masini. Compania italiana a anuntat astazi ca urmeaza sa dezvolte o retea de statii electrice de incarcare in urmatorii ani.

Cateva citate din discursul lui Francesco Venturini, seful Enel X, divia de solutii inovative:

„România are toate cărțile potrivite în mână în materie de mobilitate electrică. Guvernul acordă atenție domeniului, există și viziunea industrială prin prezența unui mare producător de automobile, sunt șanse să apară noi investiții legate de acest domeniu și există și sprijin pentru cumpărarea de mașini electrice. „Planul de investiții este flexibil în sensul în care poate fi ajustat conform cerințelor pieței, dar în prezent avem în vedere investiții de circa 15 milioane de euro pe următorii 3-4 anI. Ceea ce dorim să facem este același plan ca în Italia, cu o structură capilară care să acopere țara, astfel încât să se poată circula cu mașina electrică din nordul până în sudul României, și de la est la vest”, a spus Venturini.

In Italia se vor construi pana in 2022 aproximativ 14.000 de statii electrice, o investitie de 300 de milioane de euro. In 2017 au fost prezentate solutiile de incarcare inteligenta pentru consumatori mici, mari si rezidentiali.

