HMD Global va anunta un nou smartphone Nokia pe 4 octombrie in Londra

HMD Global a fost unul dintre cele mai bune lucruri care i se puteau intampla Nokiei in ultimii ani. Prin mainile redactiei ArenaIT au trecut Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus si Nokia 6.1. In afara de Nokia 8 lansat in urma cu mai bine de un an, celelalte 3 telefoane au reusit sa se impuna printr-o constructie solida, un design atragator, durata de viata a bateriei buna si in special, programul Android One.

Ce smartphone va fi prezentat in cadrul evenimentului de pe 4 octombrie din Londra este destul de greu de speculat, avem mai multe variante de luat in considerare daca urmarim scurgerile de informatie. In primul rand am putea vorbi de flagship-ul Nokia 9, dar zvonurile spun ca a suferit o intarziere si il vom vedea abia la anul si ar fi pacat sa se repete istoria Nokia 8 Sirocco ( Snapdragon 845 in timp ce concurenta pregateste 855). Un alt telefon care si-a facut de curand aparitia prin colturile internetului este Nokia 7.1 Plus. Continuand speculatiile, HMD este asteptat sa lanseze un smartphone de gaming ca raspuns pentru Razer Phone, Xiaomi Blackshark sau Asus.

Voi ce parere aveti? Va fi unul din cele trei mentionate mai sus sau ceva cu totul nou?

Nokia 9, cu 5 senzori foto pe spate, procesor Snapdragon 845 imputernicit de 6 GB RAM si Android One ar fi dragoste la prima vedere pentru mine :).

