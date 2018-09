DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Voi ati primit mesajul de test RO-Alert? Astazi se fac teste in Bucuresti si Ilfov cu mesajul pe care il vedeti atasat. Momentan doar pe Android functioneaza. In zilele urmatoare se vor efectua teste si in alte regiuni.

Sistemul RO-Alert trimite mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea populatie in situatii de urgenta precum fenomene meteo extreme, inundatii sau atacuri teroriste.

Pentru ati putea configura telefonul trebuie sa intri pe platforma ro-alert.ro. Incepand de astazi se fac teste in sectoarele 1 si 3 din Bucuresti, dar si in Otopeni si Magurele. Mai tarziu si in Buftea.