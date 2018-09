REVIEW BenQ EX3510R – un monitor mare pentru productivitate dar si pentru gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

BenQ produce unele dintre cele mai bune monitoare de pe piata. In decursul anilor compania a oferit sub acelasi nume monitoare profesionale pentru productivitate dar si monitoare destinate gaming-ului. Dupa achizitia companiei Zowie lucrurile s-au schimbat. Monitoarele cu sigla BenQ au ramas pentru zona profesionala, iar cele Zowie by BenQ au fost pastrate pentru gaming. Monitorul EX3510R este un monitor BenQ, insa la fel de bine poate fi utilizat si pentru gaming chiar daca nimeni nu o spune. L-am testat aproximativ o luna si imi este greu sa ma despart de el.

EX3510R este unul dintre cele mai bune monitoare pe care le-am avut la test. Nu pot pastra concluzia pentru final cand produsul este foarte bun si merita toti banii. Am datoria sa va spun si de ce mi-a placut atat de mult si de ce il recomand pentru orice birou indiferent de activitate.

SPECIFICATII

Diagonala: 35 inch

Rezolutie: 3440 x 1440 pixeli

Rata de refresh: 100Hz

Luminozitate: 300cd/mp

Contrast nativ: 2500:1

Timp de raspuns: 4ms GtG

Conectivitate: 2x HDMI, Display Port, USB Type C, 3x USB 3.0, jack 3.5mm

Consum: 66W

DESIGN

Inca de cand o sa-l vezi in cutie o sa-ti dai seama ca monitorul vine gata pregatit de actiune. Este deja montat si nu necesita nici o operatiune suplimentara decat scosul din cutie si aseazarea lui pe un birou.

Este construit din materiale de buna calitate, premium. Are un picior din aluminiu cu 2 ramificatii si o rama din plastic negru. Marginile ecranului sunt integrate in display astfel incat sa fie mai placut si mai elegant.

Se inclina fata/spate si cam atat. Nu poti sa-l reglezi pe inaltime sau sa-l rotesti in modul portret. Este un dezavantaj, insa monitorul a fost gandit sa functioneze in mod landscape deci nu vad de ce ai vrea sa faci asta.

Butoanele de control sunt amplasate in partea dreapta sub rama si evident ca sunt cam greu de accesat. O sa le iei pe ghicite la inceput pana te obisnuiesti cu ele. Tinand cont ca doar o data sau de 2 ori o sa umbli prin meniu putem ierta acest lucru.

IMPRESII DIN UTILIZARE

Primul lucru pe care l-am facut atunci cand am pornit monitorul a fost sa intru in meniu si sa-l setez dupa bunul plac. Nici un monitor nu cred ca este capabil sa ofere din fabrica setari corecte. Majoritatea sunt prea luminoase sau au un contrast prea slab si automat trebuie sa le reglezi. Stiind acest lucru nici nu am stat la discutii.

Asa am descoperit cateva functii interesante din meniu. In primul rand ofera standardul sRGB si doar asa l-am folosit. Este cel mai mai bun mod si ofera cele mai naturale culori. Insa chiar si el are nevoie de cateva setari suplimentare. Luminozitatea este la maxim cand selectati acest mod si este foarte deranjanta noaptea. Are totusi 300cd/mp.

In modul sRGB am descoperit si Advanced Motion Acceleration sau AMA. Il recomand sa-l tineti activat pentru a putea fi utilizat in gaming, altfel nu are nici o valoare. Aceasta functie este destul de ciudata pentru ca ofera un efect similar motion blur-ului.

Sunt disponibile si 3 profile pentru gaming, culmea, acesta fiind un monitor semnat de BenQ nu de divizia de gaming Zowie asa cum am mentionat. Nu sunt cele mai stralucite, dpmdv ar mai trebui umblat prin ele pentru ca sunt deranjante.

Functia PiP a fost introdusa si pe acest model si isi are rostul tinand cont de diagonala si rezolutie. PiP sau Picture in Picture iti permite sa rulezi continut simultan de pe mai multe surse. Pe un monitor de 23 sau 27 de inch este cam greu sa te bucuri de PiP, insa pe 35 de inch totul este perfect.

As fi vrut sa va vorbesc mai mult despre HDR10, dar doar o sa-l mentionez. Pe PC este aproape imposibil de utilizat. Windows 10 nu stie inca sa utilizeze HDR10 corect si nici producatorii de placi video nu au inca drivere bune pentru asa ceva.

Fiind un monitor cu aspect 21:9 este dificil sa urmaresti filme sau seriale in mediul online. Fie ca alegi Youtube sau Netflix nici un serviciu nu are materiale 21:9 si tot ce vei obtine va fi o imagine clasica acompaniata pe 2 dungi negre pe laterale.

Cu timpul te obisnuiesti cu ideea. In jocurile mele nu am intalnit probleme. Spre exemplu LoL-ul este afisat corect la rezolutia maxima a monitorului. Cu cei 100Hz disponibili ofera o experienta placuta. Este totusi un salt destul de mare fata de 60Hz, dar nici nu se pot compara cu cei 144Hz disponibili pe monitoarele de gaming.

Este compatibil si cu AMD FreeSync ceea ce este o veste buna pentru utilizatorii de placi video AMD cum sunt si eu. Insa tinand cont de rezolutia monitorului vei avea nevoie de o placa grafica foarte puternica pentru jocurile recente.

CONCLUZII SI PRET

Monitorul impaca pe toata lumea. Este ideal pentru editari foto si video datorita culorilor. Diagonala mare si rezolutia ridicata te ajuta sa lucrezi foarte usor. Totusi gamerii vor fi si ei incantati de cei 100Hz. Cele mai noi jocuri pot rula fara probleme le rezolutia monitorului, insa ai nevoie si de un PC puternic.

Faptul ca nu se poate inalta este un minus, insa piciorul este conceput mai mult sa arate bine pe birou. Unghiurile de vizualizare sunt asa cum te astepti, foarte mari. Are toate porturile de care ai nevoie inclusiv USB Type C.

Pret: update in curand.