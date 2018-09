Video cu Android Pie ruland pe Galaxy S9+

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cei de la XDA developers au postat pe canalul de YouTube un video cu Android 9 Pie ruland pe un Samsung Galaxy S9+. Acesta poate fi urmarit mai jos. Cu fiecare versiune noua de Android, cei de la Samsung par sa simplifice tot mai mult interfata si sa asculte incetul cu incetul vocea clientilor.

Versiunea prezentata ruleaza pe un Galaxy S9+ de la AT&T cu procesor Snapdragon 845 si e departe de a fi stabila. Tinand cont de intarzierea update-urilor specifica Samsung, cel mai probabil vom avea o versiune stabila prin ianuarie, cel putin in Romania. Galaxy S8 a primit Android Oreo in luna ianuarie a acestui an. Poate reusesc totusi sa ne surpinda.