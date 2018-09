Achizitia Shazam de catre Apple aprobata de Uniunea Europeana

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Anul trecut prin decembrie va spuneam ca Apple a cumparat Shazam pentru 400 de milioane de dolari. Doar ca achizitia efectiva nu a avut loc nici pana in ziua de astazi.

Cine spune ca doar in Romania sistemul birocratic e lent si greoi, se inseala. A trecut aproape un an de la anunt pana la primirea aprobarii UE in privinta achizitiei.

In acelasi timp, Apple a anuntat ca va scoate reclamele din Shazam in curand, pentru ca in momentul de fata utilizatorii trebuie sa plateasca 3$ daca vor sa scape de acestea.