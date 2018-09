Cum face bani Revolut? Veniturile companiei indica pierderi

Celebrul Revolut despre care colegul meu Darius a tot vorbit cu diferite ocazii si-a prezentat bilantul pentru anul trecut. Se pare ca Revolut a inregistrat o pierdere de 12.8 milioane de lire sterline in 2017 si o pierdere totala de 14.8 milioane.

Cu toate ca au inregistrat pierderi volumul de lunar de tranzactii a crescut de 8 ori, iar utilizatorii s-au triplat. Darius este unul dintre ei, urmez si eu curand.

Sa privim si partile pozitive daca le putem numi asa. Tot in 2017 veniturile au crescut de 5 ori ajungand de la 2.4 milioane la 12.8 milioane lire sterline. Iar pierderea a fost de 14.8 milioane, da?

Volumul lunar de tranzactii a crescut de la 200 milioane la 1.5 miliarde de dolari, iar in 2017 au avut 1.3 milioane de utilizatori. Si cu toate astea compania se gandeste sa-si dezvolte afacerea la nivel international. Sa creasca numarul de utilizatori si sa reduca costurile.

Pentru acest an estimarile sunt mai bune: 3 milioane de utilizatori in Europa, 7000 de conturi noi in fiecare zi si 3 miliarde de dolari pe luna bani din tranzactii.

Sursa si mai multe detalii pe wall-street.ro