S-au implinit 10 de ani de la primul telefon cu Android

S-a implinit un deceniu de cand a fost lansat primul telefon cu Android. HTC Dream sau G1 a fost primul telefon care pornit in lupta cu iOS in dorinta de a pune bete in roate gigantului american. La vremea respectiva Apple cu al lor iPhone si iOS erau pe val.

In 2008 pe 23 septembrie a fost lansat HTC Dream, un telefon cu un design uratel dar care rula Android. Avea o rezolutie de 320 x 480 de pixeli, o grosime de 17mm si nici macar tastatura virtuala nu avea. Inca avea tastatura fizica si trackpad.

Avea 3G, MP3, suporta Yahoo Messenger, AOL si Google Talk si un browser fara nume. Se numea…browser. Abia incepand cu versiunea 1.5 a devenit un sistem de operare gandit pentru ecranele touchscreen. A primit functai copy-paste, tastatura virtuala si widget-uri. Tot atunci a primit si prima denumire de desert, Cupcake.

Ecranul era de 3.12 inch iar camera foto avea doar 3MP. Nici memoria RAM nu era prea stralucita daca comparam cu avem azi pe piata: 192MB RAM. Amuzant este ca HTC Dream NU avea jack audio. Si nimeni nu s-a plans.

Puteti citi un articol scris de noi in 2009 legat de HTC Dream. Puneam bazele ArenaIT la vremea respectiva.