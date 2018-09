Motorola One a fost anuntat si va fi disponibil in Romania pana la finalul anului

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Motorola One este un smartphone despre care tot internetul a vorbit in ultima vreme datorita design-ului. Este primul smartphone al companiei cu sistem de operare Android One, insa in tot acest timp este si primul model dupa multi ani care ia o intorsatura la 180 de grade cand vine vorba de design.

Vreau sa ma leg putin de aspect caci nu ma pot abtine. Motorola a avut mereu telefoane cu design original. Au reusit sa impresioneze cu anumite modele foarte subtiri si accesoriile compatibile cu acestea. Puteai recunoaste un Moto de la distanta, insa pe noul Moto One cam greu. Pentru ca arata fix asa:

Stiti cu seamana? Cu toate celelalte telefoane care au incercat sa copieze design-ul lui iPhone X. In caz ca nu ati vazut cum arata un Motorola pana acum acesta arata in mod normal asa:

Trecand peste aspect pentru ca sunt subiectiv, stiu, sa vorbim si despre hardware. Cele doua camere pe care le vedeti pe spate sunt de 13MP iar camera frontala are 8MP.

Ruleaza pe o platforma Snapdragon 625 alaturi de 4GB RAM si 64GB de stocare. Bateria are 3000mAh si incarcare rapida, USB Type C, jack audio, Wi-Fi dual band si ecran de 5.9 inch cu rezolutie HD+.

Fiind un telefon din programul Google ofera functia Lens si Google Photos cu stocare nelimitata a pozelor la rezolutie maxima. Are NFC pentru a putea realiza plati direct cu telefonul si va primi update-uri foarte rapide.

O sa coste aproximativ 300 de euro si va fi disponibil in Romania pana la sfarsitul anului.