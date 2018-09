Porsche este prima companie auto din Germania care renunta complet la motorizarile diesel

Parte a grupului Vokswagen („initiatorul” scandalului dieselgate), Porsche anunta ca va fi prima companie auto din Germania care va renunta complet la motorizarile diesel.

Porsche is not demonizing diesel. It is, and will remain, an important propulsion technology

Declaratia de mai sus apartine directorului executiv Porsche, Oliver Blume, care spune ca decizia de a renunta la motoarele diesel este mai mult influentata de cerere. Motorizarile de tip diesel au fost prezente pe doar 12% din automobilele vandute, in timp ce 63% din modelele Panamera vandute in Europa au fost hibride. Intr-un interviu cu Bild am Sonntag, Blume a declarat ca imaginea Porsche a avut de suferit in urma crizei diesel aparuta in 2015.

We as a sports car manufacturer, however, for whom diesel has always played a secondary role, have come to the conclusion that we would like our future to be diesel-free.