Cat de rezistent este iPhone XS Max?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Imediat ce apare un nou telefon se gaseste cineva care sa faca niste teste stupide. Desi nu au nici o treaba cu realitatea putem vedea cat de rezistente sunt telefoanele la lovituri de ciocan, cazaturi, foc etc. Techrax este responsabil si de aceasta data cu un test pentru iPhone XS Max.

Asa cum vedeti si in video telefonul a fost zgariat cu un cutit si lovit cu un ciocan. Dupa cateva incercari ecranul s-a spart si nu a mai functionat in zona respectiva. Totusi a ramas in viata chiar si dupa ce au mai fost aplicate alte cateva lovituri.

Desigur ca in utilizarea de zi cu zi nu cred ca cineva isi va zgaria telefonul cu un cutit sau il va lovi cu ciocanul, insa este bine de stiut cat de rezistent este.

Asta inseamna ca nu se va zgaria deloc daca va sta in buzunar pe langa chei. Iar daca il scapi pe jos cu siguranta nu se va sparge prea usor.