iPhone XS Max costa 443 de dolari ca sa fie produs

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

iPhone XS Max este cel mai scump telefon produs de Apple. Costa in jur de 1100 de dolari in varianta basic adica mult mai mult in Romania cand va fi lansat oficial. Insa piesele din interiorul lui nu sunt tocmai ieftine. Costa 443 de dolari. Unde mai pui si celelalte servicii.

In varianta de 512GB costa 1449 de dolari, iar in varianta de 256GB costa doar 1249 de dolari. Un chilipir. Cunosc Loganuri mai ieftine decat un iPhone.

In graficul de mai sus puteti vedea cat costa fiecare componenta in parte. Si avem:

Memoria: 64.5 dolari

Display: 80.5 dolari

Camera: 44 dolari

Senzori si conectivitate: 18 dolari

Baterie: 9 dolari

Procesor si modemuri: 72 dolari

Antene: 23 dolari

Restul vedeti si voi in poza atasata cat costa testarea, productia si celelalte echipamente electronice. Cele mai scumpe sunt procesorul si ecranul. Insa aproape toate s-au scumpit fata de anul trecut.

Costul total de productie este de 443 de dolari, insa aici nu intra si transportul, marketing-ul R&D-ul, profitul etc. Citind niste comentarii si alte articole, profitul pe care Apple il scoate de pe urma unui iPhone ar fi de 200 de dolari.