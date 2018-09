Samsung Galaxy P30 – primul telefon Samsung cu senzor de amprenta in ecran

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Samsung lucreaza la un telefon cu senzor de amprenta integrat in display. Stiam asta de ceva timp insa pana acum nu am primit nimic oficial si nici macar zvonurile nu sunt foarte adevarte. Insa astazi am aflat ceva nou si anume ca Samsung lucreaza la un smartphone pe care sa testeze cele mai noi tehnologii pana sa fie implementate pe modelele de top precum S10 sau Note 10.

Galaxy P30 ar putea fi un telefon lansat inaintea lui S10 care sa includa un senzor de amprenta in ecran. Mai tineti minte cum au facut cu Note Edge, iar dupa au lansat S6? Cam asa vor sa faca si acum.

S10 este astetapt cu un sistem triple camera, senzor de amprenta sub ecran si chiar in 3 versiuni dintre care una cu ecran flat. Spre exemplu Galaxy A7 a fost lansat cu 3 camere foto. Urmeaza probabil P30 cu senzor de amprenta in display.

Telefonul ar putea fi lansat chiar in acest an dar in China si va fi un model mid-range. Cel mai probabil vor sa testeze senzorul si sa-l imbunatateasca cand ajunge pe S10.

Despre P30 se mai zvoneste ca ar avea un ecran LCD produs de o alta companie, Japan Display, fiind probabil mai ieftin. Sunt doar zvonuri si ramanem inca rezervati.