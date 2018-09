Android Messages a primit Material Design

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Se pare ca si aplicatia de mesagerie clasica sufera schimbari majore. Google a anuntat un update important pentru Android Messages, o alternativa foarte buna pentru aplicatia implicita de mesagerie. A primit Material Design si functii noi.

Mesajele pot fi acum filtrate dupa continut, adica daca ai prea multe mesaje si cauti unul anume poti cauta un cuvant sau o fraza pe care ti-o aduci aminte din acel mesaj si o sa iti apara. Cam cum este si la Facebook Messenger. In plus iti poate imparti mesajele pe categorii in functie de continutul acestora.

Iar cu noul update poate fi sincronizata cu aplicatia de pe desktop si ofera suport pentru sincronizarea telefoanelor cu contul de Google astfel incat sa poti accesa mesajele si de pe PC.

Pentru PC puteti descarca aplicatia de AICI.