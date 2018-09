Informatii oficiale despre LG V40 – 5 camere foto in total

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

LG a anuntat telefonul V40 alaturi de cateva poze care prezinta o parte dintre specificatii. La ora asta nu stim foarte multe detalii tehnice, insa ne putem baza pe zvonuri. Telefonul este anuntat pentru 3 octombrie.

Se pune accent pe camerele foto, 5 la numar, 3 in spate si 2 in fata. In teorie ne asteptam sa vedem Snapdragon 845 alaturi de 6 sau 8GB memorie RAM si de 128 sau 256GB memorie de stocare.

Tot prin prisma zvonurilor aflam ca ar putea avea un ecran de peste 6 inch si o baterie de peste 3000 mAh. Sa speram ca de data LG o sa produca un telefon care sa concureze mai puternic cu Samsung si Apple.