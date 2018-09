nVidia RTX 2070 a fost anuntata pentru octombrie

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Si anul acesta Nvidia a lansat noua generatie de placi video direct cu modelele de top. Ba chiar a venit si cu varianta Ti care in mod normal aparea mai tarziu. Despre placile mai accesibile nu s-a vorbit deloc. Pana sa vedem cu adevarat modelele accesibile aflam disponibilitatea lui RTX 2070.

Noua placa RTX 2070 isi va face debutul in magazine pe 18 octombrie la un pret de 500 de dolari si respectiv 600 de dolari pentru varianta Founders Edition. Noi am mai discutat despre placile RTX in trecut.

Asteptam si modelele cu adevarat accesibile precum RTX 2050 si 2060.