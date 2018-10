Orange rasplateste clientii cu vechime

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nici nu stiam ca sunt 17 ani de cand sunt pe reteaua Orange. Trece timpul. Am aflat recent ca Orange dubleaza punctele Thank You si rasplateste clientii prin programul de loialitate cu diverse beneficii. Daca sunteti pe Orange puteti afla mai multe din acest articol sau intrat pe contul vostru din site.

Recompensele sunt valabile doar pentru abonamente. Puteti vota pe site-ul Orange ce beneficii doriti sa fie incluse in program, iar punctele Thank You vor dublate cu oferta Orange Love. Clientii cu vechime vor primi inapoi 10% din valoarea facturii sub forma de puncte, iar cei care au ales Orange Love si au pe langa un abonament de voce, internet prin fibra si TV prin cablu vor fi rasplatiti cu puncte Thank You.

Daca nu aveti cont pe MyOrange primiti 50 de puncte pentru prima conectare, o luna de trafic de internet nelimitat pentru ziua de nastere si 10% reducere la accesorii in magazinele online pentru onomastica. La fiecare an implinit in retea primiti 512MB de internet/luna care vor fi adaugati in abonamentul de voce. Bonusul creste pentru fiecare an petrecut in retea.

Fiecare an in plus reprezinta 10% in plus la valoarea punctelor Thank You folosite in magazinul online pentru cumpararea telefoanelor cu abonament pe 24 de luni. De asemenea puteti vota intre doua beneficii: voucher cu 10% reducere la accesorii in magazinul online SAU acces gratuit la colectia de filme de inchiriat din sectiunea Movie Go disponibila in Orange TV GO.

Aflati mai multe detalii pe site-ul Orange.

Sursa: mobilissimo.ro