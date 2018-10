Xiaomi dezactiveaza posibilitatea de a instala Global ROM pe telefoanele din China

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Am mai avut o discutie in care v-am explicat de ce telefoanele Xiaomi sunt atat de ieftine. Iata inca o cauza in acest sens. Compania a decis sa dezactiveze posibiltiatea de a putea instala un ROM global pe telefoanele cu ROM chinezesc.

In China sunt interzise serviciile Google si astfel Xiaomi s-a adaptat. Cine cumpara un telefon din China si voia sa-l foloseasca in Romania putea instala un ROM Global gandit special pentru aceste telefoane. Plus ca telefoanele din China au mult bloatware si nu o sa folosesti niciodata toate acele aplicatii in afara Chinei.

ROM-urile Globale au fost adaptate pentru telefonele chinezesti folosite in alte piete eliminand orice urma de „orez”.

Dar lucrurile se vor schimba pentru ca Xiaomi s-a prins intr-un final de toata smecheria asta. Vor face imposibila instalarea unui ROM Global pe un telefon destinat pietei chinezesti.

Nu stim daca telefoanele actuale vor fi afectate sau nu pentru ca se vorbeste despre un update MIUI 10 care o data instalat va dezactiva aceasta functie. Xiaomi recomanda sa cumparati telefoanele lor doar in magazinele autorizate incat sa nu aveti probleme.