Stick-uri noi de memorie de la ADATA

ADATA a anuntat noi stick-uri de memorie cu interfata USB 3.1 si 2.0 si capacitati de stocare de 64GB si respectiv 128GB. Noile modele sunt fabricate cu procesul Chip On Board, care le permite sa fie mai compacte si mai rezistente.

Sunt rezistente la impact, apa si praf. Se numesc UD230 si UD330, nu au capace astfel incat sa nu ai ce pierde si se pot prinde de brelocuri. Cine doreste poate descarca softul gratuit ADATA UFD to Go si OS to GO ajuta la compresia si protectia datelor cu criptare AES 256 bit si PC Lock. OS to GO permite unitatilor sa functioneze ca platforme de instalare Windows 7, eliminand necesitatea de a boota prin DVD.