Cafeluta IT 04.10.2018 – WhattsApp cu PiP si swipe to reply, noutati pentru Samsung DEX, posibil Google Pixel 3 Mini, Amazon TV Fire Stick nou si RO-ALERT in varianta SUA

WhattsApp – Versiunea Beta 2.18.300 are inclusa optiunea de swipe to reply, care permite sa raspunzi citand un mesaj anterior mult mai simplu, prin glisarea mesajului catre dreapta. Interesant e ca optiunea exista de ceva vreme pe iOS. Citeste mai mult. Versiunea Beta 2.18.301 a WhattsApp va permite rularea clipurilor in conversatie, daca sunt share-uite de pe Facebook, YouTube, Instagram si Streamable (picture-in-picture). Citeste mai mult.

Samsung DEX – Platforma dezvoltata de gigantul coreean a suferit o schimbare odata cu lansarea Galaxy Note 9. Acum ai nevoie de un cablu HDMI pentru a conecta smartphone-ul la monitor. Se pare ca viitoarea generatie S10 va permite conectarea prin wi-fi la DEX. Citeste mai mult.

Google Pixel 3 Mini– O imagine postata pe contul de Instagram al Google pare sa ne dea indicii despre un model Mini al noii generatii de Pixel. In fapt, din moment ce avem XL, de ce nu am avea o versiune mai mica? Totusi, pentru ca fi corecti, trebuie sa mentionam ca si anul trecut s-a vehiculat aceasta idee, care nu s-a materializat pana pa urma. Citeste mai mult.

Amazon Fire TV Stick – Nu am folosit pana acum vreun TV box, cu atat mai putin unul de la Amazon, dar se pare ca lumea era nemultumita de lipsa butoanelor de volum de pe telecomanda. Ei, inginerii lor de haedware au rezolvat problema pentru noua versiune. In plus, ofera redare de continut in HRD10, HDR10+ si Dolby Vision (ultimele doua fiind nou introduse). Citeste mai mult.

Alerte FEMA in SUA – Cati dintre voi au primit alertele de test de la serviciul RO-ALERT? Se pare ca si americanii testeaza ceva asemanator. Citeste mai mult.