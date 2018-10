Despre utilitatea root-ului in Android

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ideaa articolului mi-a venit dupa ce am citit asta si am discutat cu niste prieteni, aseara, pe grupul de mini-tehnicus de WhattsApp.

Disclaimer: Primul meu telefon cu Android a fost un Allview P5 Alldro, care a rezistat fix trei luni pana a fost root-at. La inceput am apelat la prieteni pentru procedeu, dar ulterior am devenit eu insumi suport pentru altii. Astfel Nexus 5, Nexus 5x, Nexus 6 si Nexus 6p (da, recunosc, sunt fanboy Google phones, desi momentan folosesc un OnePlus 6) au fost pe rand trecute prin procedeul de acces la sistem de catre mine.

Ce este procedeul de root?

Majoritatea celor care folosim un computer (fie el laptop sau desktop) la serviciu am descoperit ca, pentru a instala orice fel de program, e necesar sa suni la Service Desk-ul de IT. Userul propriu este restrictionat, din motive de securitate. Bineinteles, sunt unii colegi care au drept de open user si nu au nevoie de ajutor suplimentar.

Similar, in ecosistemul Android, producatorii, sau majoritatea covarsitoare, nu ofera produsele – tablete, TV Box-uri sau smartphones – cu acces restrictionat la fisierele de sistem. Singura modalitate de a le accesa este un proces denumit root.

Prima metoda pe care am folosit-o pentru a obtine drepturi de root a fost prin aplicatia SuperUser, conceputa de membrul XDA Chainfire. Cand acesta a renuntat sa mai lucreze la ea, am trecut in barca Magisk.

La ce te poate ajuta?

Pai, in principiu, poti face tot ce doresti cu device-ul tau. Iar cu Android, cel putin in itreratiile initiale, nu beneficia de multe optiuni de control sau de personalizare, asta te ajuta destul de mult. In principiu, eu il foloseam pentru a putea opri si porni automat datele mobile (incepand cu Lollypop, Google te obliga sa mergi in setari si sa activezi sau sa dezactivezi optiunea manual), pentru a scapa de bloatware – reclame sau aplicatii preinstalate pe car enu le doresti sau pentru a modifica felul in care arata sistemul de operare – gruparea iconitelor in laucher sau ordinea in care apar optiunile in meniul de Setari.

Probabil cea mai populara aplicatie care necesita root era Xpossed. Acesta avea mai multe module care puteau fi instalate, dar cea mai utilizata era GravityBox. Cam tot ce iti putea trece prin cap putea isa faci cu ele doua.

Riscurile procedeului

Una din cele mai intalnite problema era boot-loop – adica telefonul nu mai pornea, ramanand blocat intr-o bucla care un trecea de animatia initiala. Mai grav era sa faci brick – adica sa strici in asemenea hal sistemul de operare, incat telefonul devenea o simpla caramida. Insa, in majoritatea cazurilor, atat timp cat urmai pasii procesului, un riscai foarte mult.

De asemenea, unele aplicatii bancare sau de business nu functioneaza atat timp cat ai modificat setarile de sistema.

Cat de necesar mai este root-ul?

Android a devenit un sistem de operare tot mai matur, care a reusit sa aduca tot mai multe din doleantele utilizatorilor in optiunea stock. Acum am posibilitatea sa modific pana si culoarea led-ului de notificari in functie de aplicatia care il foloseste. Pentru mine, cel putin, mai exista o singura motivatie pentru root – folosirea unui ad-blocker eficient. Pe piata exista destule solutii care nu cer root, dar un sunt 100% eficiente. Din cate am verificat si in cercul meu de prieteni, situatia de mai sus este valabila si pentru ei.

Nu m-as grabi sa cant prohodul root-arii, atat timp cat inca exista nebuni frumosi care vor cu orice pret sa testeze limitele sistemului de operare. In plus, nu stim ce ne rezerva viitorul – inca pot aparea aplicatii care sa necesite root.

Putem continua discutia in sectiunea de comentarii. Voi ati folosit sau inca mai folositi root?