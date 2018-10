Nokia 7.1 a fost prezentat

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nokia continua sa isi mareasca portofoliul de telefoane accesibile care vin cu indragitul sistem de operare Android One. Astfel, in cazul evenimentului de ieri de la Londra, acestia au prezentat un nou device care se claseaza ca si performante undeva intre Nokia 6 (2018) si Nokia 7 Plus.

Febra notch-ului a ajuns si in gradina Nokia, iar 7.1 nu face exceptie. Avem un display IPS LCD de 5.84inch cu notch si o rezolutie de 1080×2280 pixeli, cu suport HDR10 si protectie Gorilla Glass 3. Foloseste procesorul octa-core Snapdragon 636, impreuna cu 3GB RAM si 32GB stocare pentru versiunea de baza si 4GB RAM cu 64GB stocare pentru versiunea „premium”. Slotul pentru card SD a ramas neatins si se suporta maxim 400GB conform GSMArena. Pe spate sunt prezenti 2 senzori foto: unul principal de 12MP PDAF cu 1.28 microni marime pixel si f/1.8 si un senzor secundar monochrom de 5MP. Poate filma la o rezolutie maxima 1080p la doar 30 de cadre pe secunda. Camera frontala este de 8MP. Bateria are o capacitate de 3060mAh si promite incarcare de 50% in 30 de minute cu incarcatorul din cutie.

Precomenzile sunt dechise incepand de astazi, la preturi recomandate pentru Europa de 319Euro pentru versiunea de baza cu 3GB RAM/32GB ROM si 349Euro pentru 4GB RAM/64GB ROM.

De apreciat este ca Nokia au adus HDR10 pe un device din clasa de mijloc, au pastrat slotul pentru card SD, jack-ul de 3.5mm, ofera incarcare rapida si nu in cele din urma, avem Android One si o constructie de aluminiu. Singurul impediment al acestui telefon din punct de vedere exclusiv personal este notch-ul.

