Shadow Warrior 2 este gratis pe GOG

O surpriza placuta pe final de saptamana din partea celor de la GOG: ofera gratuit (timp de inca 27 de ore) shooter-ul Shadow Warrior 2. Poate fi obtinut de aici.

Shadow Warrior 2 a fost lansat pe 13 octombrie 2016 si este continuarea titlului lansat in septembrie 2013, care la randul lui a fost un remake al originalului din anul 1997. Este un shooter in genul lui Serious Sam: amuzant, brutal si rapid. In cazul in care inca nu l-ati incercat, sariti pe el cat este gratis! Eu l-am jucat si merita!