Cafeluta IT 06.10.2018 – Profit record Samsung, Amazon Alexa – nou design, critici pentru Google, trafic de date Netflix, Fitbit folosit in tribunal

Samsung– Desi vanzarile Galaxy S9 par a fi sub asteptari, gigantul coreean a inregistrat un profit operational de 17.5 trilioane de woni (aproximativ 15.5 miliarde de dolari) in semestrul trei al anului curent. Sumele reprezinta o crestere cu 20% fata de perioada similara de anul trecut si cu 12% mai mult decat recordul precedent, inregistrat in primul semestru al 2018. Se pare ca motoarele principale ale castigurilor sunt vanzarile de componenete (display-uri si memorii). Citeste mai mult.

Amazon Alexa – Aplicatia celor de la Amazon a primit recent un redesign al interfetei. Acum poti controla device-urile inteligente fie individual, fie grupat pe zone. Update-ul este disponibil pentru iOS si Android. Citeste mai mult.

Google – Gigantul american nu mai opereaza ca motor de cautare in China din 2010, de cand autoritatile le-au interzis sa ofere rezultate necenzurate la cautarile pe internet. Cum piata de desfacere este semnificanta, americanii au cautat metode de a reveni, fara a afecta imaginea companiei. Actualmente lucreaza la un search engine care sa aiba anumite filtre de cenzura, denumit intern Citeste mai mult.

Netflix – Un studiu actual arata ca 15% din tot traficul de date global se consuma pentru vizionarea de continut video pe Netflix. Platforma isi depaseste astfel cel mai mare rival – YouTube (13,1%). 58% din tot consumul de date mobile din lume este deja folosit pentru redarea materialelor video, cu mult peste navigare (17%), jocuri (7,8%) si social media (5,1%) Citeste mai mult.

Fitbit – Se pare ca nu este pentru prima data cand se folosesc informatii primite de la o bratara de fitness ca dovada in tribunal. Bineinteles, asta nu se intampla in Romania, ci in SUA, unde un cetatean de 90 de ani a fost acuzat si condamna de uciderea nepoate lui – de 67 de ani. Completul de judecata a analizat datele de monitorizare cardiaca ale bratarii victinei, care aratau ca inima a incetat sa bata la 5 minute dupa ce agresorul a vizitat-o pentru a-i aduce pizza. Citeste mai mult.