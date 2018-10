Facebook Lite vine si pe iOS

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Lansata in 2015 pentru telefoanele Android cu specificatii modeste, aplicatia Facebook Lite isi face aparitia si pe iOS. Versiunea Lite este mult mai prietenoasa cu telefonul, consuma mai putine resurse, insa si functiile sunt mai putine. Dar pentru cine foloseste reteaua de socializare pentru strictul necesar cu siguranta aceasta versiune o sa fie mult mai placuta.

Facebook Lite consuma mai putine resurse, atat ale telefonului cat si ale operatorului. In tarile in curs de dezvoltare sau unde traficul de internet este limitat, Lite este o solutie mult mai buna decat versiunea clasica. Ocupa mai putin spatiu in telefon, consuma mai putine date si are nevoie de o putere de procesare mai slaba. Momentan doar in Turcia este disponibila, insa cat de curand o sa fie disponibila si prin alte tari. Nu ma mir sa fie disponibila si la noi, ca tot nu o ducem prea bine.