Windows 10 October 2018 update – sterge fisiere, update-ul a fost oprit

Dupa numeroase plangeri de la utilizatorii care au instalat update-ul, Microsoft a decis sa-l opreasca temporar si sa mai faca o verificare. Se pare ca acesta sterge fisierele personale sau o parte din ele. Microsoft recomanda sa NU instalati update-ul daca l-ati descarcat manual si ofera o mana de ajutor celor care au fost afectati.

Daca si tu ai fost afectat de acest update si ti-ai pierdut fisierele personale, Microsoft recomanda sa ii contactezi imediat.

If you have checked for updates and believe you have an issue, please contact us directly at +1-800-MICROSOFT or find a local number in your area https://support.microsoft.com/en-us/help/4051701/global-customer-service-phone-numbers. If you have access to a different PC, please contact us at https://support.microsoft.com/en-us/contactus/ (link will vary according to country of origin).