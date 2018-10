CafelutaIT 9.10.2018 – Cernobil este plin de panouri solare, Lenovo lanseaza un telefon cu 4 camere principale, un Chromebook de la HP si altele

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Apple – problemele cu incarcarea si lipsa semnalului Wi-Fi sunt remediate in iOS 12.0.1. La fel si alte probleme cu conexiunea Bluetooth, aranjarea caracterelor in tastatura virtuala de pe iPad-uri si altele. [sursa]

Microsoft – nu stiam cand vor fi disponibile castile Surface. Acum stim, 15 noiembrie. Vor costa 350 de dolari. [sursa]

Cernobil – a devenit un loc ideal pentru instalarea panourilor solare. Sunt 3800 de astfel de panouri ce asigura suficiente energie pentru 2000 de locuinte. [sursa]

Lenovo – 2 camere? 3 camere? Hai fie, 4 camere ca sa impresionam. S5 Pro va avea 4 camere principale si un blit in mijlocul lor. In rest o sa aiba SD845, 6/8GB RAM, 64/256GB stocare si baterie de 4000mAh. [sursa]

HP – in cazul in care cineva mai considera un Chromebook de viitor, HP a lansat un model convertibil ce costa doar 600 de dolari. Are doar 16mm grosime, procesor i3 sau i5 din a 8-a generatie, 8GB RAM si un SSD de 64GB. Are ecran Full HD, toate porturile necesare in 2018, slot SD si este convertibil. Va fi disponibil din 21 octombrie. [sursa]