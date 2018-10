Inca un microfon si o camera pe care Facebook le integreaza in casa ta

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Facebook a anuntat Portal, o serie de dispozitive pentru acasa care iti permit sa socializezei „altfel” cu apropiatii tai. Portal si Portal+ sunt doua ecrane pe care le asezi undeva in casa, au camera, microfon, difuzor si, tinand cont ca este Facebook la mijloc, par niste echipamente ideale pentru monitorizare. A ta.

Portal are un ecran de 10.1 inch si rezolutie 1280 x 800 pixeli. Are difuzoare de 10W si camera de 12MP. Varianta Plus are ecran de 15.6 inch cu rezolutie Full HD si orientare de tip Portrait. Are tot camera de 12MP dar difuzoare de 20W in format 2.1.

Te ajuta sa faci apeluri video si sa aflii informatii esentiale. Sunt compatibile cu Alexa si fac cam acelasi lucru precum celelalte difuzoare ce includ asistente virtuale, avantajul constand in ecran. Acum, nu zic ca Facebook ar vrea sa spioneze pe cineva cu acest device, insa chiar mai aveti incredere in Zuck?