Ia-ti acum un card Revolut gratis

Daca nu ai apucat sa-ti iei inca un card Revolut avem vesti bune. Poti sa-ti iei un card gratis chiar acum, insa trebuie sa te grabesti daca vrei sa prinzi oferta. Revolut se bucura de un succes foarte mare in Romania si suntem pe locul 7 in topul tarilor cu cel mai mare numar de utilizatori.

Avem vești bune pentru tine: de astăzi Revolut vorbește română! 🇷🇴️ Utilizatorii din România care au telefonul configurat în limba română se vor putea bucura de experiența Revolut, acum în limba lor nativă. Dacă telefonul tău este în limba română, asigură-te că ai descărcat ultima versiune a aplicației și conectează-te! Poți schimba limba în orice moment din setările telefonului tău! Iar veștile bune continuă: am ajuns la 75.000 de utilizatori în România și suntem pe locul 7 în topul țărilor cu cel mai mare număr de utilizatori. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să facem serviciul cunoscut! Sărbătorim acest pas important oferind tuturor clienților noi și existenți cardul Revolut GRATUIT, direct din aplicație, dacă îl comandă până luni, 15 octombrie. Ajută-ne să dăm de veste în comunitate că aplicația Revolut este acum disponibilă în română, iar fiecare utilizator își poate comanda cardul gratuit, direct din aplicație, până luni, 15 octombrie!

Revolut a trimis un mail in care ne anunta ca in Romania sunt 75.000 de utilizatori. Si drept multumire ofera carduri gratis pana pe 15 octombrie. Revolut te indeamna sa-ti treci telefonul in limba romana. Chiar si aplicatia este acum in limba romana.

Eu nu am avut un card Revolut pana acum, insa am profitat de oferta si in doar 2 minunte mi-am comandat cardul. O sa ajunga pe 23 octombrie.